وزير الكهرباء: توجه لتنشيط الحركة الصناعية عبر إنشاء خطوط إنتاج وطنية

2024-05-23 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، وجود توجه لدعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة الصناعية عبر إنشاء خطوط إنتاج وطنية.وقالت وزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل التقى بوفد شركة الرياض للقابلوات وائتلاف شركات الرواد لإنتاج الأسلاك والقابلوات الكهربائية".وأكد فاضل، أن "هناك توجها حكوميا لدعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة الصناعية في البلاد عبر إنشاء خطوط إنتاج وطنية تستقطب اليد العاملة وتساهم في سد حاجة قطاع الكهرباء من قطع الغيار"، لافتا إلى، "الحاجة لإنتاج أسلاك وقابلوات ( 11 ، 33 ، 132 ك . ف)؛ لمواكبة الطلب ومعالجة الاختناقات".وذكر، أن "هناك ضوابط وفحوصات مختبرية ومصنعية تجريها الوزارة للمضي بالتعاملات التنافسية وفق المحددات المعتمدة"، مشيرا إلى، أن "لدى شركات القطاع الخاص تجارب ناجحة مع تشكيلات الوزارة ونأمل تعزيزها وتطوير الإنتاج بما يخدم ويحقق المصلحة العامة".