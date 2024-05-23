أمين بغداد: رؤية شاملة لتطوير مدينة الكاظمية المقدسة

2024-05-23 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، وجود رؤية وخطة شاملة لتطوير مدينة الكاظمية المقدسة.وذكر بيان للأمانة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم خلال زيارة ميدانية رفقة وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم إلى موقع مصنع الصوفية ومصنع السجاد اليدوي، التابعين إلى الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في وزارة الصناعة ضمن مدينة الكاظمية المُقدسة".وأضاف الامين، أن "الزيارة المشتركة لأمين بغداد ووزير الصناعة تأتي ضمن رؤية شاملة أعدت مسبقاً بإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تطوير مدينة الكاظمية المقدسة، إذ تم تقديم مقترح لرفع جميع المصانع والفعاليات الصناعية من داخل مدينة الكاظمية ونقلها لمواقع أخرى خارج المدينة".وتابع، أن "هناك معامل تابعة لوزارة الصناعة والمعادن مطلة على كورنيش الكاظمية، وتمتد إلى شارع أكد ومطلة على شارع فتاح باشا، لدى أمانة بغداد رؤية لتحويلها لمواقع ترفيهية للعوائل تضم عدداً من المتنزهات والحدائق العامة، وكذلك تنفيذ باركات متعددة الطوابق؛ لاستيعاب ومعالجة الزخم المروري في المدينة".وأشار إلى، أن "هناك رؤية مشتركة تم الاتفاق عليها بين أمانة بغداد ووزارة الصناعة، وسيتم إعداد التصاميم الخاصة بها بشكل تفصيلي لغرض الشروع بتنفيذها؛ لإحياء المناطق القريبة من كورنيش الكاظمية ونقل المعامل والمصانع إلى خارج حدود المدينة".