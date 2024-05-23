رئيس الوزراء يفتتح أحد مشاريع القطاع الخاص في النجف الأشرف

2024-05-23 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأفتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أحد مشاريع القطاع الخاص في النجف الأشرف.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح فندق النسيم في مدينة النجف الأشرف، أحد مشاريع القطاع الخاص".