رئيس الوزراء يوجه بتواجد ممثلي عدد من الوزارات لحل المشاكل المشخصة في النجف الأشرف

2024-05-23 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتواجد ممثلي عدد من الوزارات لحل المشاكل المشخصة في النجف الأشرف.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الخميس، في مدينة النجف الأشرف، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ورئيس وأعضاء مجلسها، بحضور المحافظ".وأضاف، أن "السوداني جدد- خلال اللقاء- التأكيد على أهمية تكامل العمل الخدمي وجهود استكمال البنى التحتية، بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وأن تصبّ في ذات الرؤية التي يتبناها البرنامج الحكومي، مثلما يتكامل العمل من جانب آخر مع جهود السلطة التشريعية في مجلس النواب".وأكد السوداني- بحسب البيان- أن "ملف إتمام المشاريع المتلكئة أمر حاضر على الدوام في مجلس الوزراء ويتعين على الحكومة المحلية أن تركز كذلك على هذا المسار؛ من أجل إنجاز بنى تحتية تكون انطلاقة واعدة للتنمية وإحداث نقلة اقتصادية وخدمية للنجف الأشرف"، موجها بأن "يحضر وفد من وكلاء الوزارات المعنية والمديرين العامين للدوائر ذات الاختصاص، للنجف الأسبوع المقبل؛ لوضع حلول عملية للملفات التي تعتريها المشاكل بالمحافظة".واختتم البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض المشاريع التي أعدتها الحكومة للنجف، وأهميتها في تحريك التنمية وخلق فرص العمل، وتلبية طموحات المواطنين، بما يليق باسم النجف ومكانتها التاريخية والحضارية، مؤكداً عمل الحكومة بالتوازي في جميع المحافظات، وضمن برنامجها المدروس؛ لأجل الارتقاء الفعلي بالواقع الخدمي، وتنفيذ أولوياتها في المجالات كافة".