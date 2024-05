أبرزها راتب رعاية لأطفال السكري… نائب من ذي قار تعلن موافقة وزير الصحة على حزمة طلبات للمحافظة

2024-05-23 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت النائب عن محافظة ذي قار علا عودة الناشي، اليوم الخميس، أنها استحصلت موافقة وزير الصحة على حزمة طلبات في ملف الصحة تخدم شريحة أطفال مرضى السكري و أهالي ناحية الطار. وقالت الناشي في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية إنها “التقت وزير الصحة صالح الحسناوي وحصلت على...

