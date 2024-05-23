محافظ بغداد يشدد على متابعة عمل أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين

2024-05-23 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة عمل أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين.وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس الاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات الإدارية (الأقضية والنواحي)؛ لمناقشة ملفات عدة أبرزها خطة المشاريع وملف المولدات".وأضاف البيان، أن "العلوي استمع خلال الاجتماع وبشكل مفصل إلى ما طرحه الحاضرون من حاجة مناطقهم إلى الخدمات والمشاريع لمختلف القطاعات الصحية والتربويّة والطرق، لإدراجها ضمن خطط المحافظة".وشدد العلوي، "على ضرورة متابعة عمل أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم، عن طريق تفعيل الجولات الميدانية لمديري (النواحي والقائممقام) و الاهتمام بالشكاوى الواردة وكذلك مخاطبة القضاء ورئاسة مجلس الوزراء لتشديد العقوبات، لاسيما ونحن مقبلون على ارتفاع في درجات الحرارة".