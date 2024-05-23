2024-05-23 20:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح اتّحاد الأدباء والكتّاب في محافظة ديالى، مساء يوم الخميس، أولى جلسات مهرجان تامرّا الشعري الرابع، وبحضور أدباء وشعراء عراقيّين وعرب، ويستمرّ حتى السبت المقبل.

وعزا الشاعر باسم الحربي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أسباب توقّف مهرجان "تامرّا" خلال الأعوام الخمسة السابقة، إذ كانت دورته لعام 2019 آخر عهد بالمهرجان، إلى "انتشار وباء كورونا، وافتقار المحافظة لأماكن مناسبة الضيوف، وشحّة الدعم المالي.

وأصاف الحربي، أنّ "دورة المهرجان لهذا العام جاءت بإسم الشاعر الراحل خالد الداحي، والّذي يقام على قاعة الملتقى الأكاديمي - كلّيّة الهندسة ديالى - بعقوبة، وقد وجّهت دعوات إلى الشعراء والأدباء العراقيين من كافّة المحافظات العراقيّة، كما دعي شعراء من مصر ولبنان والإمارات، هذا وأنّ تامرّا هذا العام يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ووزارة الثقافة والسياحة والآثار، والاتّحاد العام لأدباء العراق".

يذكر أن (تامرّا) هو اسم سرياني، وكما يوضّح المختصّون أنّه الاسم القديم لنهر عظيم قرب بغداد، وهو نهر بعقوبة، وهو الحدّ بين طريق خراسان والخالص.