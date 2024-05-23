المركزي المصري يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

2024-05-23 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستواها القياسي البالغ 27.25 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات. وأوضح البنك في بيان أن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 28.25 بالمئة، في حين بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 بالمئة. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من اذار في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس. ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5 بالمئة في أبريل. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في ايلول.