الرافدين يوعز لفروعه المخصصة لبيع الدولار للحجاج بفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت

2024-05-23 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعز مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إلى فروعه المخصصة لبيع الدولار للحجاج بفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت.وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "أوعز إلى فروعه المخصصة لبيع الدولار إلى الحجاج حصرا بفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت، إضافة إلى أيام الدوام الرسمي ولغاية الساعة الثامنة مساء؛ لاستقبال طلبات بيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام".وأكد المصرف، أن "الهدف من هذا الإجراء يأتي لتسهيل انسيابية عملية الحصول على العملة ولحين الانتهاء من عملية تفويج الحجاج".