روسيا تجري عملية تطهير في صفوف الجنرالات لمواجهة حرب طويلة الأمد

2024-05-23 21:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

تجري روسيا عملية تطهير واسعة النطاق في مناصب الجيش العليا، وخلال الأسابيع الأخيرة أوقفت أربعة جنرالات وقادة عسكريين على الأقل بتهمة الفساد، إذ تسعى للإصلاح بهدف تحقيق النصر في أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام روسية الخميس أن محكمة عسكرية أمرت بتوقيف الجنرال فاديم شامارين، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية والمسؤول عن الاتصالات. ووضعه رهن الاحتجاز الاحتياطي، بتهمة "قبول رشوة مهمة". ومنذ نهاية نيسان/أبريل أوقف مسؤولان آخران رفيعا المستوى في الجيش الروسي، هما تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع، ويوري كوزنيتسوف المسؤول عن الموارد البشرية، الى جانب اقالة نائب وزير وتوقيف القائد السابق للوحدة 58 في الجيش الروسي المقاتلة في أوكرانيا الجنرال