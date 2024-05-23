2024-05-23 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

عقدت فصائل المقاومة مع القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس اسماعيل قاآني اجتماعاً في العاصمة طهران على هامش مراسم تشييع رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما. وذكرت وكالة “تسنيم“، أن “الاجتماع بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية طوفان الأقصى ودور جبهة المقاومة“. وأضافت، أن “المشاركين أكدوا على مواصلة […]

ظهرت المقالة على هامش تشييع رئيسي ورفاقه في طهران.. سلامي وقا آني يجتمعان بفصائل المقاومة أولاً على ايشان.