2024-05-23 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق شفهي مع المدرب الألماني هانز فليك لتولي الإدارة الفنية للنادي الكتالوني في حال رحيل المدرب الحالي تشافي هيرنانديز. وهناك تقارير صحفية تُفيد بأن المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز قد يرحل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، وعدم البقاء رفقه الفريق بالموسم المقبل. وبحسب ما ذكرته شبكة […]

ظهرت المقالة بعد إخفاقات تشافي.. تقارير صحفية تقرّب هاينز فليك من تدريب برشلونة أولاً على ايشان.