2024-05-23 21:38:43 - المصدر: شركة ترافيزي

تهدف عمرة مي وهوليداي مي إلى تلبية احتياجات العملاء بأعلى معايير الجودة والراحة بالتعاون مع طيران الامارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – يسر مجموعة ترافيزي، التي تعتبر الشركة الأم لشركتي عمرة مي وهوليداي مي، أن تعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع طيران الإمارات، إحدى شركات الطيران البارزة عالميًا، خلال فعاليات سوق السفر العربي في السابع من مايو 2024 حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحسين الخدمات وتقديم مزايا حصرية لعملاء ترافيزي، مما يضمن تجربة سفر ممتعة ومريحة.

بموجب اتفاقية التعاون، سيتمتع عملاء عمرة مي وهوليداي مي بامتيازات فريدة عند حجزهم لرحلات وخدمات الطيران مع شركة الطيران الإماراتية حيث تشمل هذه الامتيازات عروض سفر حصرية، وباقات عطلات مميزة، بالإضافة إلى خدمات سفر متنوعة تُقدم من خلال عمرة مي وهوليداي مي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل مجموعة ترافيزي مع منصة NDC الإماراتية يقدم للعملاء احدث التقنيات في مجال الحجز عبر الإنترنت، هذا التكامل يضمن عملية حجز سهلة وممتعة، مما يعزز القيمة المقدمة لعملاء ترافيزي.

عمرة مي هي منصة رقمية تابعة لمجموعة ترافيزي، مختصة في تقديم عروض العمرة للافراد. تأسست في عام 2017، ومقرها الرئيسي في دبي. تسعى عمرة مي إلى تسهيل رحلات العمرة وجعلها ميسرة وبأسعار معقولة للمعتمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تلتزم دائما بتوفير خدمات متميزة ومريحة. علاوة على ذلك تهدف عمرة مي إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع المعتمرين بشكل مستمر من اجل تقديم تجربة فريدة ومميزة لهم.

اما فيما يتعلق بهوليداي مي، فهي الشركة الفرعية لمجموعة ترافيزي، حيث تمت إعادة إطلاقها كعلامة تجارية للأعمال (B2B)، هوليداي مي توفر حلول سفر شاملة لمقدمي خدمات السفر العالميين. تتضمن هذه الحلول الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات السفر، وإمكانية بناء العروض، وتوفير واجهات متاجر تفاعلية للعملاء. وبإستمرارها في تطوير خدماتها وابتكار حلول جديدة، تسعى هوليداي مي لتحقيق تجارب سفر مثيرة ومميزة لشركاءها في مجال السفر والسياحة.

وبهذة المناسبة أعرب السيد جيت بهالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيزي، عن حماسه لهذا التعاون، قائلاً: "يعد التعاون مع طيران الإمارات إنجازاً هاماً بالنسبة لـ عمرة مي وهوليداي مي، حيث سيتمكن عملاؤنا الآن من الوصول إلى عروض طيران الإمارات الحصرية، مما يعزز تجربة سفرهم ويضيف المزيد من القيمة لخدماتنا ونتطلع إلى شراكة مثمرة".

وأخيراً، تؤكد هذه الاتفاقية التزام مجموعة ترافيزي بتحقيق رضا العملاء ومواصلة جهودها المستمرة في الابتكار وتعزيز عروض خدماتها. لمزيد من المعلومات، يُمكنك زيارة مواقع الويب www.umrahme.com أو www.holidayme.com. .