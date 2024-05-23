2024-05-23 21:41:08 - المصدر: سامسونج

قرّر بنفسك مع لوحة معلومات الأمان والخصوصيّة وميّزة Samsung Find وإعدادات الذكاء المتقدّمة.

هواتفنا الذكية امتداد لأنفسنا، نستخدمها مراراً وتكراراً في كلّ يوم حتى بات من الصعب علينا مغادرة المنزل بدونها، ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتنوّعة والمتطوّرة فإنّنا أمام آفاق وإمكانات لا حصر لها لما يمكن لأجهزتنا أن تُمكّننا من فعله!

وفي الوقت الذي تتسارع فيه التطوّرات التكنولوجيّة؛ يبقى أمانك وخصوصيّتك غير قابل للتغيير. ومع هذا التطوّر تظهر العديد من الوسائل الجديدة لمعالجة البيانات، لذا فإنّنا نلتزم في سامسونج بأن القرار فيما يتعلّق بمعلوماتك الخاصّة يجب أن يبقى قرارك أنت وحدك، ونرى بأن الشفافية وإمكانيّة التحكم الكامل هما أساس تجربتك على الهاتف المحمول.

لقد بات تحكّمك بمستوى أمان وخصوصية بياناتك في هذا العالم الرقمي أهمّ من أي وقت مضى، ولمواكبة ذلك نحرص في سامسونج على توفير حلول تُتيح لك التحكم الكامل، وتمنحك إمكانيّة اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدام بياناتك.

لوحة معلومات الأمان والخصوصية

تتيح لك لوحة معلومات الأمان والخصوصيّة تجربة تحكّم شاملة في بياناتك، بما في ذلك تحديد من يُمكنه الوصول إليها وطريقة استخدامها. فمن خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، يمكنك عرض وإنشاء وتحديث أذونات التطبيقات الخاصة بك، وأدوات التحكّم وميزات مشاركة البيانات، مما يمنحك القدرة على اتخاذ القرارات بشأن بياناتك وتخصيص تجربتك بالطريقة التي تريدها.

كما توفّر اللوحة رؤية أي بيانات قد تكون معرضة للخطر، مما يوضح لك مدى سلامة عناصر الأمان بطريقة سلسة وسهلة الفهم.

بإمكانك ضبط إعداداتك بسهولة لمعالجة المخاطر المحتملة بنقرة واحدة فقط. يتم ترتيب الإعدادات بناءً على أهمية الميزات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أمانك عبر الإنترنت، مثل قفل الشاشة، وأمان الحساب، وحماية جهاز مفقود من خلال Find My Mobile، وأمان التطبيقات، والتحديثات. ويمكن الوصول إليها على الفور كما هو موضّح في الأعلى، مع تنبيهات سهلة الاستخدام باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر تسلط الضوء على أي مشكلات في لمحة سريعة وتقدم مؤشرات واضحة عن أي مخاوف أمنية.

وقد تستمر التطبيقات في تتبع البيانات لفترات طويلة، حتى وإن لم تستخدمها. ومع ذلك، تقوم أجهزة Galaxy بشكل استباقي بإزالة الأذونات من التطبيقات التي لم يتم استخدامها منذ فترة، والتي يمكن استعادتها بعد ذلك عبر لوحة المعلومات.

يمكنك تحقيق ذلك عبر ميّزات مدير الأذونات واستخدام الأذونات، حيث يعرض مدير الأذونات بسهولة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناتك، سواء كان ذلك يتعلق بموقعك أو الكاميرا أو الميكروفون، وفي أي سياق كان. بينما يوفر لك استخدام الأذونات طريقة بسيطة لمراجعة الأذونات المستخدمة مؤخرًا، مع الإشارة إلى التطبيقات التي استخدمت إذنًا محددًا خلال الـ 24 ساعة الماضية أو سبعة أيام. علاوة على ذلك، ومن أجل تبسيط العملية بشكل أكبر، نوفّر مطالبات بإجراءات فورية عبر لوحة المعلومات، مما يعزز اتخاذ قرارات أكثر سهولة وشفافية بشأن البيانات.

ومن السهل الوصول إلى لوحة معلومات الأمان والخصوصية الخاصة بك. ما عليك سوى الانتقال إلى "الإعدادات" و"الأمان والخصوصية"، حيث يمكنك مراجعة الأذونات وتعديلها على النحو الذي تراه مناسبًا.

كما بإمكانك استكشاف ميزات إضافية لتعزيز خصوصية جهازك، مثل تبديل الوصول إلى الحافظة Clipboard Access. يؤدي تمكين هذا الخيار (من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم الخصوصية والبحث عن مفتاح التبديل "التنبيه عند الوصول إلى الحافظة") إلى ضمان تلقي إشعار عندما يصل أحد التطبيقات إلى الحافظة الخاصة بك للصق شيء ما، الأمر الذي يساعد على الحدّ من أي نشاط مخفي.

مع Galaxy باتت خصوصيّة بياناتك والتحكّم بها أسهل من أي وقت مضى.

العثور على هاتفي / Samsung Find

كلنا قد نفقد هواتفنا في وقت ما، ولكن مع ميزات العثور على هاتفي وSamsung Find، لم يعد هناك قلق بشأن إمكانية وقوع بياناتك الشخصية بيد الآخرين!

بمجرد تنشيط ميّزة العثور على هاتفي، تتيح لك Samsung Find تحديد بيانات جهازك وتأمينها وحتى مسحها لإنشاء قفل وصول. يمكنك تعقب جهازك حتى لو لم يكن متصلاً بشبكة الهاتف المحمول، بشرط أن يكون قيد التشغيل. علاوة على ذلك، باستخدام Samsung Find، لا يمكنك تحديد موقع هاتف Galaxy الخاص بك فحسب، بل أيضًا تحديد موقع Galaxy Buds والأجهزة اللوحية والساعات والأجهزة الأخرى.

تعمل الميزات الإضافية المتاحة على تبسيط عملية تحديد موقع أجهزتك. ويمكن للمستخدمين إدراج أفراد العائلة عبر تطبيق Samsung Find للوصول إلى معلومات الموقع أو تشغيل تنبيهات صوتية للمساعدة في تحديد موقع الأجهزة المشتركة. ولتحسين فرص استرداد الأجهزة المفقودة باستخدام Samsung Find، يمكنك الحفاظ على عمر البطارية عن طريق تنشيط وضع توفير الطاقة عن بُعد.

مع Galaxy يمكنك الآن التحكّم كلياً في جهازك، حتى في حال لم يكن بحوزتك.

إعدادات الذكاء المتقدمة

باعتبارها شركة مصنعة عالمية رائدة في هذا المجال، تلتزم سامسونج بإثراء تجربة الجهاز بقدرات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، مع التركيز على الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي. تعمل العديد من مزايا Galaxy AI على الاستفادة من معالجة البيانات على الجهاز، مما يضمن بقاء المعلومات الحساسة في حوزتك وحدك. وبالنسبة للمزايا التي تتطلب معالجة سحابية أو معالجة خادم خارجي، يتم تطبيق سياسات صارمة لحماية بياناتك.

وفي مشهد التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ندرك أنه لا يفضل الجميع استخدام الذكاء الاصطناعي القائم على السحابة. بالنسبة لبعض الأفراد، يعد الحفاظ على البيانات على الجهاز أمرًا بالغ الأهمية، ولذلك، في حين يظل الابتكار نقطة محورية بالنسبة لنا، فإننا نؤكد على أهمية منح مستخدمينا الاستقلالية لتشكيل تجاربهم الخاصة.

القرار متروك لك تمامًا من خلال إعدادات الذكاء المتقدمة. تتيح لك هذه الإعدادات، المدمجة في أجهزة Galaxy المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحديد مدى السماح لبياناتك بتعزيز تفاعلات الذكاء الاصطناعي وما إذا كنت تختار المعالجة عبر الإنترنت لتمكين وظائف الذكاء الاصطناعي الكاملة.

للوصول إلى هذه الإعدادات، انقر على الإعدادات ثمّ الميزات المتقدمة، ثم الذكاء المتقدم، وستصل إلى خيار "معالجة البيانات في الجهاز فقط".

نؤكّد في سامسونج التزامنا التام بتزويد مستخدمينا بالشفافية وإمكانية الاختيار والتحكّم في أجهزتهم في هذا العصر الجديد الرائد. القرار متروك لك، وأصبح الآن من السهل مراقبة وفهم كيفية التعامل مع بياناتك في أي وقت.

مع Galaxy؛ خصوصيتك دائماً في أمان.