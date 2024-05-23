الإعلام الأمني ينفي أي حالة اعتداء او تجاوز على أي مسجد في البلاد

2024-05-23 21:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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من خلال المتابعة والتدقيق في جميع قواطع المسؤولية، نؤكد عدم وجود أي حالة اعتداء او تجاوز على أي مسجد من مساجد البلاد كما تم الترويج لهذا الموضوع من قبل البعض.

ونبين أن قواتنا الأمنية تعمل بوطنية ومهنية عالية ومتواجدة ومستعدة دائما لحماية جميع دور العبادة والمؤسسات الدينية كما عهدها أبناء شعبنا العراقي، فهي تقف بمسافة واحدة من جميع الأديان والمذاهب والقوميات.

وفي الوقت ذاته ننفي وجود أي استنفار للقوات الأمنية وهي تمارس واجباتها الاعتيادية، وندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً واعتماد المواقع الموثوقة.