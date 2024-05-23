2024-05-23 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب النائب رائد حمدان المالكي، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، مفاتحة رئيس مجلس الوزراء لتعديل مضمون التوجيهات الصادرة من بعض الوزارات والتي تقيد حرية التعبير عن الرأي وتمنع نقد الشخصيات السياسية.

أدناه نص الوثيقة:

وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة، توجيهات بكتبٍ رسمية من الوزارات الى الدوائر التابعة لها، تمنع موظفيها من الظهور الإعلامي وابداء الرأي "سياسياً"، مما شكل عاصفة من ردود الأفعال النيابية والشعبية.