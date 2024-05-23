"المقاومة العراقية" تقصف إسرائيل بطائرتين مسيرتين

2024-05-23 21:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، يوم الخميس، قصف هدف إسرائيلي بواسطة طائرتين مسيرتين.

وذكر بيان للمقاومة، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مجاهديها قصفوا "هدفاً حيوياً في إيلات (أم الرشراش)، بواسطة طائرتين مسيرتين"، مؤكداً "الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

وبحسب البيان، يأتي ذلك "استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرة أهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".