الصحة: رئيس الوزراء وجه بمتابعة جميع متطلبات علاج الجرحى الفلسطينيين

2024-05-23 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- كرار خليلأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة جميع متطلبات علاج الجرحى الفلسطينيين، مشيرة إلى توفرها بعد وصول الوجبة الأولى من المصابين إلى العاصمة بغداد أمس الأربعاء.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشفى دار التمريض الخاص أحد مستشفيات دائرة مدينة الطب، خُصص لمتابعة الحالة الصحية للوجبة الأولى من أهلنا في فلسطين من المصابين الجرحى وكذلك ممن لديهم أمراض مزمنة وتعطل علاجهم بسبب الظروف القاسية التي مرت على فلسطين خلال الفترة الماضية والتي لا تزال مستمرة، واستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي، تم تجهيز كل ما يمكن أن نحتاجه لاستقبال وعلاج هذه الحالات وهي بالعشرات مع ذويهم".وأضاف البدر، أن "هذه الحالات شملت الأطفال بأعمار صغيرة وكبار السن والشيوخ، وكذلك الحالات المرضية وقسم منها نتيجة الإصابات من كسور وجروح وغيرها وبعض منها حالات سرطانية وحالات فشل كلوي وأمراض مزمنة ممن كانوا منتظمين بعلاجهم والظروف الأخيرة عرقلت تلقيهم للعلاج".وأشار إلى، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وبمتابعة من وزير الصحة تقديم كل ما ممكن لأهلنا وإخوتنا من فلسطين لحين تماثلهم للشفاء التام سواء كانت رعاية علاجية أو تأهيلية".ولفت إلى، أن "هذه الوجبة الأولى، والحكومة العراقية أعلنت استعدادها لاستقبال وجبات أخرى وبأي عدد ممكن وتقديم الرعاية لهم سواء كان في مستشفيات القطاع الحكومي أو مستشفيات القطاع الخاص"، مؤكداً، أن "جميع المتطلبات متوفرة إلى هذه اللحظة من قبل المؤسسات العراقية".من جانبه، أكد مدير مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب، فريد عراك تركي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بأمر من الحكومة العراقية ومتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي، تشكل الفريق الطبي العراقي لزيارة جمهورية مصر من أجل علاج المرضى والجرحى من الفلسطينيين".وأوضح تركي، أن "الفريق الطبي قام بزيارة عدد كبير من المستشفيات في مصر وتم تقييم الحالات المرضية وتصنيفها وتهيئتها لنقلها إلى بغداد"، مبيناً، أن "عملية نقل الحالات المرضية تمت بطائرات عراقية خاصة من مطار القاهرة إلى بغداد".وأضاف، أنه "تم تجهيز سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة دائرة العمليات الخاصة والخدمات الطارئة؛ بغية نقلهم من المطار إلى المستشفى، حيث تم تشكيل فرق طبية من كبار الأطباء والأساتذة والاستشاريين في مدينة الطب لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية الطبية والصحية الخاصة لهم، فضلاً عن تهيئة ظروف الإقامة المناسبة لهم في المستشفى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الكاملة، بالإضافة إلى توفير هواتف نقالة وخدمات إنترنت لهم لمساعدتهم في التواصل مع عوائلهم".وتابع، أن "ما يقدمه العراق هو جزء من الواجب الإنساني والأخوي والأخلاقي تجاه ما يمر به أشقاؤنا من الشعب الفلسطيني في محنتهم".واستقبل العراق، أمس الأربعاء، في مطار بغداد الدولي، الوجبة الأولى من جرحى الشعب الفلسطيني في غزة لعلاجهم ترافقهم حالات من المرضى من ذوي الحالات المستعصية.