رئيس هيئة الإعلام يدعو شركات التكنولوجيا والاتصالات الفرنسية إلى الاستثمار بالسوق العراقية

2024-05-23 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس، أن النمو الاستثماري الكبير في مجال الاتصالات وصل لـ17 مليار دولار، فيما دعا شركات التكنولوجيا والاتصالات الفرنسية إلى الاستثمار بالسوق العراقية.وقالت هيئة الإعلام في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد التقى في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن غريو، بحضور السفير العراقي في باريس السيد وديع بتي".وأكد المؤيد، "على أهمية التعددية الإعلامية في العراق ووجود عشرات المؤسسات الإعلامية المعززة بحرية الإنترنت والاتصالات"، مشيرًا إلى، أن "ذلك يعد مؤشرًا مهمًا على تطور المشهد الإعلامي في البلاد".وأشار إلى، "النمو الكبير في الاستثمار بمجال الاتصالات بعد زوال النظام السابق، حيث وصل إلى قرابة 17 مليار دولار وساهم في تقليص الفجوة الرقمية وتوفير خدمات الإنترنت لنحو 95% من الشعب العراقي"، مشددا، "على أهمية حرية الاتصالات والإنترنت في تعزيز الديمقراطية الفريدة التي يتمتع بها العراق في الشرق الأوسط، حيث يتمتع ملايين العراقيين بحرية التعبير عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي".ودعا المؤسسات الإعلامية الغربية، إلى "دعم التجربة الديمقراطية العراقية من خلال تواجدها الفعال في البلاد"، محذرًا من، "أن غيابها قد يعطي رسائل سلبية".و حث، "على تطوير مجالات التدريب الصحفي لتشمل المؤسسات الأهلية العاملة في العراق، وتشجيع شركات التكنولوجيا والاتصالات الفرنسية على الاستثمار في السوق العراقية الواعدة".من جانبها، أكدت آن غريو "اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات مع العراق"، مشيرة إلى، أن "وجود السفارة الفرنسية في بغداد يعكس عمق العلاقات بين البلدين".وأعربت عن، "رغبة وزير الخارجية الفرنسي في زيارة العراق"، مؤكدة على، "أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية".