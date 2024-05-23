وزير الإعمار يضع حجر الأساس لمشروع جسر الكوفة الثالث في النجف الأشرف

2024-05-23 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوضع وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع جسر الكوفة الثالث في محافظة النجف الأشرف.وقال الوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المشروع جاء تزامناً مع زيارة رئيس مجلس الوزراء لإطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في المحافظة"، مؤكداً، أن "الكوفة بحاجة إلى جسر آخر أيضاً، وسنسعى لإدراجه في العام المقبل".وأضاف البيان، أن "المشروع تشرف على تنفيذه دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، ويعد الممر الثاني لجسر الإمام علي (عليه السلام)، ويبلغ طول المشروع الكلي (1750) م ويتضمن جسراً على نهر الفرات بطول (350) م وعرض (12) م، و المقتربات بطول (1400) م وعرض (8.25) م".وأشار إلى، أن "المشروع سيعمل على تخفيف الزخم المروري على جسر الإمام علي (ع) الحالي، لكونه مدخل محافظة النجف الأشرف من جهة بغداد و جهة الجنوب، كما يُعدُ ممراً مهماً للطريق الذي يسلكه الزائرون إلى المحافظة على مدار السنة".