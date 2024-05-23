بدوافع غامضة.. انتحار مراهق في ذي قار

2024-05-23 22:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتى يبلغ من العمر 15 عاما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين، ان "دوافع الانتحار غير معروفة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".