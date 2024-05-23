رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى محافظة النجف الأشرف
2024-05-23 22:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
اختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، زيارته إلى محافظة النجف الأشرف.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تضمنت الزيارة:
■ إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية في المحافظة، بكلفة إجمالية تبلغ (555.808) مليار دينار، وهي:
- مشروع شبكات وخطوط ناقلة لمجاري حي النداء بكلفة 150 مليار دينار.
- إعداد التصاميم والدراسات للطريق الحولي/ بحر النجف، وربطه بالطرق المؤدية إلى كربلاء بكلفة 10 مليارات دينار.
- إعداد التصاميم والدراسات لتصميم انسيابية النقل في محافظة النجف بكلفة 20 مليار دينار.
- مجاري مركز قضاء المناذرة بكلفة 71.750 مليار دينار.
- مجاري ناحية القادسية بكلفة 14.370 مليار دينار.
- مجاري ناحية الحيرة بكلفة 38.500 مليار دينار.
- مجاري ناحية الحرية بكلفة 27.900 مليار دينار.
- مجاري ناحية العباسية بكلفة 32.250 مليار دينار.
- مشروع مجاري محطة معالجة النجف/ المرحلة الثانية، بكلفة 140 مليار دينار.
- ربط طريق المرور السريع كفل- القاسم/ الممر الثاني بطول 30كم، بكلفة 51 مليار دينار.
■ إطلاق العمل في مشاريع التطوير الحضري للجهة الجنوبية الغربية من الصحن الحيدري الشريف
■ إطلاق العمل في مشروع مرأب العتبة العلوية، المتعدد الطبقات.
■ إعلان حزمة مشاريع خاصة بالعتبة، أدرجت في جداول موازنة 2024، وهي:
- مشروع استملاك البنايات الواقعة في الجهة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة، بكلفة 65 مليار دينار.
- مشروع مستشفى العفاف النسوي، بكلفة 10.312 مليارات دينار.
- مشروع استملاكات خاصة بتطوير الجهة الجنوبية للصحن الحيدري، بكلفة 75 مليار دينار.
- مشروع إنشاء نفق الرسول (ص) بكلفة 12 مليار دينار.
- مشروع نفق الطوسي، ساحة التوديع، بكلفة 16.4 مليار دينار.
- تكييف الحرم ورواق أبو طالب، بكلفة 11 مليار دينار.
- تجهيز مستشفى العفاف، بكلفة 11 مليار دينار.
● إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع معمل الديار العراقية لإنتاج الزجاج.
● الاطلاع، ميدانياً، على مراحل العمل في مشروع مستشفى الحكيم العام، سعة 200 سرير.
● زيارة ميدانية إلى مشروع محطة معالجة مجاري مدينة النجف الأشرف/ المرحلة الثانية.
● افتتاح مختبر الرقابة والبحوث الدوائية في النجف الأشرف.
● افتتاح فندق نسيم النجف، أحد مشاريع القطاع الخاص.
● الاجتماع بمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في المحافظة.
● لقاء نواب محافظة النجف ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.
● الاجتماع بقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في النجف الأشرف.
● لقاء شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة.
● لقاء مجموعة من متظاهري النجف.
اختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، زيارته إلى محافظة النجف الأشرف.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تضمنت الزيارة:
■ إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية في المحافظة، بكلفة إجمالية تبلغ (555.808) مليار دينار، وهي:
- مشروع شبكات وخطوط ناقلة لمجاري حي النداء بكلفة 150 مليار دينار.
- إعداد التصاميم والدراسات للطريق الحولي/ بحر النجف، وربطه بالطرق المؤدية إلى كربلاء بكلفة 10 مليارات دينار.
- إعداد التصاميم والدراسات لتصميم انسيابية النقل في محافظة النجف بكلفة 20 مليار دينار.
- مجاري مركز قضاء المناذرة بكلفة 71.750 مليار دينار.
- مجاري ناحية القادسية بكلفة 14.370 مليار دينار.
- مجاري ناحية الحيرة بكلفة 38.500 مليار دينار.
- مجاري ناحية الحرية بكلفة 27.900 مليار دينار.
- مجاري ناحية العباسية بكلفة 32.250 مليار دينار.
- مشروع مجاري محطة معالجة النجف/ المرحلة الثانية، بكلفة 140 مليار دينار.
- ربط طريق المرور السريع كفل- القاسم/ الممر الثاني بطول 30كم، بكلفة 51 مليار دينار.
■ إطلاق العمل في مشاريع التطوير الحضري للجهة الجنوبية الغربية من الصحن الحيدري الشريف
■ إطلاق العمل في مشروع مرأب العتبة العلوية، المتعدد الطبقات.
■ إعلان حزمة مشاريع خاصة بالعتبة، أدرجت في جداول موازنة 2024، وهي:
- مشروع استملاك البنايات الواقعة في الجهة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة، بكلفة 65 مليار دينار.
- مشروع مستشفى العفاف النسوي، بكلفة 10.312 مليارات دينار.
- مشروع استملاكات خاصة بتطوير الجهة الجنوبية للصحن الحيدري، بكلفة 75 مليار دينار.
- مشروع إنشاء نفق الرسول (ص) بكلفة 12 مليار دينار.
- مشروع نفق الطوسي، ساحة التوديع، بكلفة 16.4 مليار دينار.
- تكييف الحرم ورواق أبو طالب، بكلفة 11 مليار دينار.
- تجهيز مستشفى العفاف، بكلفة 11 مليار دينار.
● إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع معمل الديار العراقية لإنتاج الزجاج.
● الاطلاع، ميدانياً، على مراحل العمل في مشروع مستشفى الحكيم العام، سعة 200 سرير.
● زيارة ميدانية إلى مشروع محطة معالجة مجاري مدينة النجف الأشرف/ المرحلة الثانية.
● افتتاح مختبر الرقابة والبحوث الدوائية في النجف الأشرف.
● افتتاح فندق نسيم النجف، أحد مشاريع القطاع الخاص.
● الاجتماع بمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في المحافظة.
● لقاء نواب محافظة النجف ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.
● الاجتماع بقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في النجف الأشرف.
● لقاء شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة.
● لقاء مجموعة من متظاهري النجف.