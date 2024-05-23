رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى محافظة النجف الأشرف

2024-05-23 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، زيارته إلى محافظة النجف الأشرف.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) تضمنت الزيارة:■ إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية في المحافظة، بكلفة إجمالية تبلغ (555.808) مليار دينار، وهي:- مشروع شبكات وخطوط ناقلة لمجاري حي النداء بكلفة 150 مليار دينار.- إعداد التصاميم والدراسات للطريق الحولي/ بحر النجف، وربطه بالطرق المؤدية إلى كربلاء بكلفة 10 مليارات دينار.- إعداد التصاميم والدراسات لتصميم انسيابية النقل في محافظة النجف بكلفة 20 مليار دينار.- مجاري مركز قضاء المناذرة بكلفة 71.750 مليار دينار.- مجاري ناحية القادسية بكلفة 14.370 مليار دينار.- مجاري ناحية الحيرة بكلفة 38.500 مليار دينار.- مجاري ناحية الحرية بكلفة 27.900 مليار دينار.- مجاري ناحية العباسية بكلفة 32.250 مليار دينار.- مشروع مجاري محطة معالجة النجف/ المرحلة الثانية، بكلفة 140 مليار دينار.- ربط طريق المرور السريع كفل- القاسم/ الممر الثاني بطول 30كم، بكلفة 51 مليار دينار.■ إطلاق العمل في مشاريع التطوير الحضري للجهة الجنوبية الغربية من الصحن الحيدري الشريف■ إطلاق العمل في مشروع مرأب العتبة العلوية، المتعدد الطبقات.■ إعلان حزمة مشاريع خاصة بالعتبة، أدرجت في جداول موازنة 2024، وهي:- مشروع استملاك البنايات الواقعة في الجهة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة، بكلفة 65 مليار دينار.- مشروع مستشفى العفاف النسوي، بكلفة 10.312 مليارات دينار.- مشروع استملاكات خاصة بتطوير الجهة الجنوبية للصحن الحيدري، بكلفة 75 مليار دينار.- مشروع إنشاء نفق الرسول (ص) بكلفة 12 مليار دينار.- مشروع نفق الطوسي، ساحة التوديع، بكلفة 16.4 مليار دينار.- تكييف الحرم ورواق أبو طالب، بكلفة 11 مليار دينار.- تجهيز مستشفى العفاف، بكلفة 11 مليار دينار.● إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع معمل الديار العراقية لإنتاج الزجاج.● الاطلاع، ميدانياً، على مراحل العمل في مشروع مستشفى الحكيم العام، سعة 200 سرير.● زيارة ميدانية إلى مشروع محطة معالجة مجاري مدينة النجف الأشرف/ المرحلة الثانية.● افتتاح مختبر الرقابة والبحوث الدوائية في النجف الأشرف.● افتتاح فندق نسيم النجف، أحد مشاريع القطاع الخاص.● الاجتماع بمديري ومسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في المحافظة.● لقاء نواب محافظة النجف ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.● الاجتماع بقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في النجف الأشرف.● لقاء شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة.● لقاء مجموعة من متظاهري النجف.