رئيس الوزراء يشيد بمشاريع القطاع الخاص الفندقية في النجف الأشرف

2024-05-23 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، فندق (نسيم النجف) في مدينة النجف الأشرف، فيما أشاد بمشاريع القطاع الخاص الفندقية بالمحافظة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم، فندق (نسيم النجف) أحد مشاريع القطاع الخاص".وأضاف، أن "رئيس الوزراء تجول في أرجاء الفندق واطلع على تفاصيله".وبارك رئيس الوزراء، "الجهود المنفذة لهذا المعلم السياحي الكبير"، الذي يعد من المشاريع الاستثمارية المهمة، إذ تشهد مدينة النجف الأشرف زيارات مليونية وتستقطب ملايين الزائرين سنوياً.وأكد، أن "مشاريع البنى التحتية في القطاع السياحي تسهم في إسناد خطط الحكومة الخاصة بالزيارات المليونية".ويقع الفندق على مساحة 8500 متر مربع، ويتكون من طابق تحت الأرضي، وطابق أرضي يحتوي على صالة استقبال ومطاعم وقاعة للمناسبات وأماكن استراحة وعشرة طوابق بمجموع 680 غرفة، كما يضم أماكن استراحة وقاعات رياضية وترفيهية وتبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 1200 زائر.وتحاكي واجهة المشروع والتصميم المعماري العمارة الإسلامية، منسجمة مع الطابع التاريخي العمراني لمدينة النجف الأشرف.