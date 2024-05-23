الأنبار.. قائممقام الكرمة يستعرض المشاريع المنفذة في القضاء

2024-05-23 22:48:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمياستعرض قائممقام قضاء الگرمة رواد أحمد العبدالله، اليوم الخميس، المشاريع المنفذة في القضاء.وقال العبدالله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إنشاء 6 مدارس وإعادة تأهيل 3 مشاريع لمياه الشرب وتأهيل بعض المحطات الكهربائية في قضاء الكرمة".وأضاف، أنه "تم إنشاء شارع جديد بطول يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات ونصف وبعرض 20 مترا مع إنارة وأرصفة وجزرات وسطية خضراء في القضاء"، مبينا، أن "الحكومة المحلية تواصل تقديم الخدمات في المناطق الريفية في القضاء"، حيث تم شمول القرى والأرياف التابعة للقضاء بالتخصيصات المالية ضمن الموازنة".وأوضح، أن "الحكومة المحلية قدمت العديد من المشاريع في ناحيتي الجزيرة والخيرات"، مبينا، أن "المشاريع يتم اختيارها حسب الكثافة السكانية ونقص الخدمات".وأشار إلى، أن "حكومة الأنبار وبدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولت اهتماما كبيرا في الجانب الزراعي ودعم الفلاحين في المحافظة، متوقعا وصول محصول الحنطة في قضاء الكرمة إلى 200 ألف طن".