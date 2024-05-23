تمديد الفصل التشريعي قد يذهب سدى.. جداول الموازنة مهددة بالعرقلة والعطلة تقترب

2024-05-23 22:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، تأخر اقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، بسبب الخلافات السياسية.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، "بكل تأكيد موازنة 2024 لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على الموازنة رغم انها وصلت متأخرة جداً من قبل الحكومة الى مجلس النواب".

وبينـ ان "الخلافات على الموازنة خلاف وصراع مصالح، وليس من اجل الشعب أو التخصيصات المالية لصالح العراقيين والمشاريع وغيرها من المصالح الوطنية".

وأضاف الفياض ان "القوى المتنفذة تعودت على هكذا خلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".

يشار الى ان مجلس النواب تسلم أول أمس جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 من الحكومة التي اقرتها الأحد الماضي، وشرعت اللجنة المالية النيابية، بمناقشة الجداول.

يذكر ان العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ بعد 17 يوماً وتحديداً في 9 حزيران المقبل وتثار تساؤلات عما اذا كان تمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة البرلمان لشهر واحد بدلاً من شهرين سيذهب دون جدوى جراء الخلافات السياسية على الموازنة.