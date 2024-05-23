POCO تطلق سلسلة F من دبي إلى العالم

2024-05-23 23:00:46 - المصدر: POCO

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مايو 2024

POCO، العلامة التجارية المفضلة لدى عشاق التكنولوجيا، تحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية الرائدة مع سلسلة POCO F6 الجديدة. تم تصميم هذه السلسلة لتلبية احتياجات اللاعبين وعشاق التصوير الفوتوغرافي ومحبي التكنولوجيا، وتعد بتطورات كبيرة في الأداء والتجربة.

في عرض مذهل للابتكار التكنولوجي، تصدرت السلسلة المنتظرة بشدة الحدث الرئيسي للإطلاق العالمي المرموق الذي أقيم في دبي. حضر الحدث أكثر من 700 مدعو، بما في ذلك صناع المحتوى ومحرري التكنولوجيا وممثلي وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين من جميع أنحاء العالم. من بين الحضور، كان هناك أكثر من 20 من أبرز صناع المحتوى ومحرري التكنولوجيا في العراق.

وأطلقت POCO جهازين مبتكرين في قلب هذا الحدث العالمي: POCO F6 Pro وPOCO F6. وسمحت منطقة التجربة للضيوف باستكشاف الميزات الرائعة للسلسلة الجديدة، واختبار العديد من منتجات الهواتف والأكسسوارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الـ POCO Pad، وهو علامة بارزة كأول جهاز لوحي للعلامة التجارية مصمم لمزج العمل واللعب بسلاسة.

POCO F6 PRO:

بفضل شاشة WQHD+ 120 هرتز Flow AMOLED الرائدة، يوفر POCO F6 Pro مرئيات فائقة الوضوح وتجربة مشاهدة غامرة. مدعومًا بمعالج Snapdragon® 8 Gen ونظام HyperOS وذاكرة كبيرة، يضمن هذا الجهاز أداءً سريعًا واتصالًا محسنًا مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. يتميز بأفضل نظام كاميرا في المجموعة، مما يشمل الحصول على تفاصيل واضحة باستخدام تقنية Dual Native ISO Fusion. حيث يعزز Burst Mode 2.0 الإبداع، بينما يضمن محرك التصوير المطور من POCO التقاط اللحظات الغالية بسرعة. كما تقدم خوارزمية Ultra Night Algorithm الجديدة صورًا واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مثالية للتصوير الليلي. متوفر باللونين الأسود والأبيض، مع زجاج مخملي ناعم وحواف منحنية وبطارية بسعة 5000mAh، يوفر طاقة طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة شحن البطارية بالكامل باستخدام تقنية HyperCharge الذكية بقدرة 120 واط في 19 دقيقة فقط.

POCO F6:

يقدم POCO F6 أداءً ممتازًا في الألعاب بفضل أحدث معالج Snapdragon®، الذي يتميز بنواة كبيرة X4 لتعزيز قدرات وحدة المعالجة المركزية والذكاء الاصطناعي، مما يضمن أداءً سلسًا مع تحقيق درجة AnTuTu تتجاوز 1.53 مليون. تحافظ تقنية Wildboost Optimization 3.0 وتقنية LiquidCool من POCO على ظروف مثالية للألعاب، بينما توفر شاشة CrystalRes مرئيات حية على شاشة Flow AMOLED DotDisplay بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2400 شمعة.

تضمن شهادات TÜV Rheinland مشاهدة آمنة ومريحة للاستخدام الممتد. يتميز POCO F6 بنظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 فائق العرض، مما يلتقط صورًا عالية الجودة في أي إضاءة بفضل عدسة F/1.59 الكبيرة. مع تقنية التثبيت البصري (OIS) والتثبيت الإلكتروني (EIS)، يمكنك توقع الحصول على لقطات ثابتة، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل الفيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية وتركيز تتبع الحركة 2.0 تجربة التصوير الفوتوغرافي. متوفر بالألوان الأسود والأخضر والتيتانيوم، يأتي POCO F6 ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. مع شحن توربو بقدرة 90 واط، يصل إلى الشحن الكامل في حوالي 30 دقيقة فقط، مما يضمن بقاء الشحن لإستخدام أطول.

يبرز أنغوس نغ، رئيس تسويق المنتجات في POCO Global، التزام العلامة التجارية بتوفير هواتف ذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية. مع تقديم POCO F6 Pro لأداء وتجربة رائدة، تهدف العلامة التجارية إلى وضع معيار جديد في فئتها السعرية. تعد سلسلة F6 بإعادة تعريف الهواتف الذكية الرائدة وتقديم قيمة استثنائية للمستهلكين.

POCO Pad:

من خلال تقديم تجربة ترفيهية وإنتاجية على المستوى الرئيسي، يتميز POCO Pad بشاشة أنيقة مقاس 12.1 بوصة و120 هرتز ودقة K2.5، وهو أمر نادر في سوق الأجهزة اللوحية. يوفر POCO Pad تجربة ترفيهية مشوقة وغامرة على الشاشة العريضة لتدفق الفيديو والألعاب ومهام الإنتاجية، مدعومًا بشهادة TÜV Rheinland الثلاثية لحماية العين ومكبرات صوت رباعية رائعة محسّنة بواسطة Dolby Atmos®. مدعومًا بمعالج Snapdragon® 7s Gen 2 ونظام تشغيل HyperOS، مما يضمن الأداء السلس للإنتاجية والإبداع. تعمل ميزات الاتصال المتقدمة، بما في ذلك Home Screen+ والتعاون عبر الأجهزة وXiaomi Smart Hub، على تعزيز التنوع. تتيح Home Screen+ مشاركة المحتوى السلسة بين الهاتف المحمول واللوح، بينما يسهل التعاون عبر الأجهزة ميزة اللصق والنسخ بسلاسة عبر الأجهزة. تدمج Xiaomi Smart Hub ما يصل إلى سبعة أجهزة، بما في ذلك العديد من منتجات Xiaomi AIoT، لمزيد من الراحة والتحكم.

يتميز POCO Pad الأنيق بتصميم معدني مثالي لسهولة الحمل. بفضل بطاريته الضخمة بسعة 10000 مللي أمبير في الساعة والشحن السريع بقدرة 33 واط، سيستمتع المستخدم بالإنتاجية والترفيه دون انقطاع أثناء التنقل. تتوفر الإكسسوارات مثل لوحة مفاتيح POCO Pad وقلم POCO الذكي لتعزيز تجربة المستخدم، وتوفير إمكانات كتابة سلسة ودقيقة، فضلاً عن التنفيذ السريع والسهل للمهام الإبداعية.

توفر المنتج

تنطلق المبيعات الرسمية ابتدائاً من 25 مايو في أسواق العراق، حيث يتوفر POCO F6 Pro بألوان كلاسيكية من الأسود والأبيض، بسعة 20 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 728,000 د.ع وسعة 24 جيجابايت + 1 تيرابايت بسعر 834,000 د.ع . أما POCO F6، فيتوفر باللون الأسود والأخضر والتيتانيوم، بسعة 20 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 544,000 د.ع . بالإضافة إلى ذلك، يأتي جهاز POCO Pad باللون الرمادي والأزرق، ويتميز بنسخة واحدة بسعة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 382,000 د.ع .