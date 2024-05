بالتعاون مع قسم الاثار.. شرطة ذي قار تعثر على 17 قطعة أثرية 

2024-05-23 23:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، العثور على 17 قطعة أثرية شمال المحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية ، انه “تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيگاني الهادفة الى حماية المواقع الاثرية، نفذ قسم حماية الاثار والتراث وبأشراف...

