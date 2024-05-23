أولمبياد 2024: اعتقال رجل بتهمة تهديد موكب الشعلة الاولمبية

2024-05-23 23:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

قال مسؤولون الخميس، إنّ السلطات الفرنسية وخوفًا من وقوع هجوم محتمل، ألقت القبض على شاب يبلغ 26 عاما قبل يومين من انطلاق موكب الشعلة الأولمبية في بوردو. وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان على موقع "إكس"، تم استجواب شخص كان يخطط للقيام بعمل عنيف خلال موكب الشعلة الأولمبية في بوردو. وفُتح تحقيق مع شاب يدعى أليكس ج. بعد أن وجدت هيئة مراقبة التطرف عبر الإنترنت في فرنسا منشورات له تشير إلى حادثة القتل الجماعي التي حصلت عام 2014 في كاليفورنيا. ومثل الرجل الذي اعتقل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق الخميس. ووجهت إليه تهمة التآمر الجنائي ليعود ويطلق سراحه قبل المحاكمة، مع ابقائه