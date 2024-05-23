روسيا تقر مرسوما يتيح مصادرة الأصول الأميركية

2024-05-23 23:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الخميس، يسمح بمصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وسيعطي المرسوم الروسي الشركات والمنظمات الروسية والأفراد الذين تعرّضوا لعقوبات الحق في تقديم طلب للحصول على تعويض من الحكومة الروسية، حيث سيكون التعويض على شكل أصول مملوكة للولايات المتحدة كعقارات أو شركات أو حسابات مصرفية أو أسهم، مقرّها روسيا. وتأتي الخطوة الروسية بعد أن جمّد الغرب أصولا مالية روسية تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار، يعد الجزء الأكبر منها من احتياطات البنك المركزي، بعدما أمرت موسكو قوّاتها بدخول أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وأقرّ الكونغرس الأميركي