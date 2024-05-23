مجلس الحرب الإسرائيلي يمنح صلاحيات محدودة لفريق التفاوض

2024-05-23 23:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن مجلس الحرب في حكومة الطوارئ منح الوفد المفاوض في مباحثات الهدنة في قطاع غزة بين تل أبيب وحركة "حماس" تفويضا محدودا، رافضا توسيع صلاحياته. وأضافت الهيئة، أن مجلس الحرب أعطى الوفد المفاوض في محادثات صفقة التبادل مع حركة حماس "تفويضا محدودا، ورفض أن يعطيه تفويضا موسعا، لصياغة صفقة جديدة". ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إنّ مجلس الوزراء الحربي وافق على تكليف الوفد المفاوض بـ"صياغة اقتراح ملموس" لصفقة سيتم تقديمه إلى الوسطاء، لكنه أعطاه "تفويضًا معينًا" لن يعطيه صلاحيات كبيرة في صياغة هذا الاقتراح. وأكدت المصادر ذاتها أن جولة أخرى من المحادثات