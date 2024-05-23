2024-05-23 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، تفاصيل التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وحسب الهيئة، فإن “مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس”. وأضافت: “لم يلاحظ أي أثر لإصابة […]

ظهرت المقالة إيران تعلن تقريراً أولياً: المروحية احترقت عقب اصطدامها بمنحدر ولم نرصد أي نقطة مشبوهة أولاً على ايشان.