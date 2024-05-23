2024-05-23 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

نفت خلية الإعلام الأمني، الأنباء المتداولة بشأن الاعتداء على أحد المساجد، وأكدت أن القوات الأمنية “مستعدة دائماً لحماية جميع دور العبادة والمؤسسات الدينية”. وذكرت الخلية في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “من خلال المتابعة والتدقيق في جميع قواطع المسؤولية، نؤكد عدم وجود أي حالة اعتداء او تجاوز على أي مسجد من مساجد البلاد كما تم […]

ظهرت المقالة الإعلام الأمني: لا وجود لاعتداء على أي مسجد.. مستعدون لحماية دور العبادة أولاً على ايشان.