مناورات عسكرية صينية حول تايوان وتحذير شديد اللهجة من بكين

2024-05-24 00:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

طوّقت الصين تايوان الخميس، بسفن وطائرات حربية في إطار مناورات عسكرية فيما وجّهت تحذيرا شديد اللهجة بـ"إراقة دماء" ما وصفتها بـ"قوى الاستقلال" في الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي. وقدّمت بكين المناورات على أنها "عقاب شديد" للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي والقوات "المنادية بالاستقلال" في تايبيه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين "ستتحطم رؤوس قوى استقلال تايوان وستسيل دماؤها عندما ستصطدم (…) بمهمة الصين العظيمة لتحقيق التوحيد الكامل". من جهتها، دانت وزارة الدفاع التايوانية "بشدّة" هذه التدريبات، معلنة نشر "قوات بحرية وجوية وبرية (…) للدفاع عن حرية وديموقراطية وسيادة" الجزيرة. وقالت الوزارة إنّه تمّ رصد 49 طائرة منذ بدء