2024-05-24 00:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية أعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم ضبط داخل منزله مبالغ مالية ومصوغات ذهبية مسروقة، وسط مدينة الناصرية. وذكرت المديرية في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “مفارزها تمكنت من القبض على متهم ضبط داخل منزله مبالغ مالية ومصوغات ذهبية مسروقة” ....

The post مصوغات ذهبية وأموال.. إجرام ذي قار تقبض على متهم بالسرقة وسط الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.