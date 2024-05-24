النقل تحدد موعد دخول التكسي الوطني حيز التنفيذ

2024-05-24 00:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة النقل، اليوم الخميس، موعد دخول "التكسي الوطني"، حيز التنفيذ، فيما اشارت إلى أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل نصب عدادات سيارات الأجرة.وقال مدير الاعلام والعلاقات في الوزارة، ميثم الصافي، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشهر المقبل سيشهد دخول التكسي الوطني حيز التنفيذ تجريبياً، وبعد ذلك سننطلق به"، مبيناً أن "الوزارة تحاول ان توازن بين اهتمامها بالنقل العام والخاص".واوضح أن "بعض السائقين الذين يمارسون مهنة التكسي من الموظفين، وعندما يتم تقاطع المعلومات لن يتم الموافقة على الموظفين ضمن التكسي الوطني، كما أن المواطن والسائق سيستفادان من التكسي الوطني كونه أكثر اماناً، فضلا عن فرق الوقود بالنسبة للسائق"، مشيراً إلى أنه "سيتم ادخال السائقين دورات خاصة للتعامل مع المواطنين بأفضل صورة".وبشأن مشروع نصب العدادات في سيارات الاجرة، اوضح الصافي، أن "هناك قرار بتأجيل نصب العدادات والتريث لحين اتمام الخطة الموضوعة لمعالجة الزخم المروري".ولفت إلى أن "هناك دعم لملف النقل العام، من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقد افتتحنا 36 خطاً للنقل الجماعي في بغداد"، مشيراً إلى أن "اجرة النقل العام تتراوح بين 250 - 500 دينار".ونوه إلى أن "شركات النقل أصبحت من خاسرة إلى رابحة في ظل حكومة الخدمات، لاسيما الخطوط الجوية العراقية".