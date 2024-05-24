التعليم النيابية توضح التعديلات الجديدة على قانون أسس الشهادات

2024-05-24 01:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الخميس، أن قانون أسس الشهادات يهدف إلى رصانة التعليم، فيما أشارت إلى أن التعديل الجديد ألزم معادلة الشهادات خلال 45 يوماً.وقال عضو لجنة التعليم النيابية فراس المسلماوي في تصريح لبرنامج (واجب الصراحة)، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قانون أسس الشهادات يهدف إلى رصانة التعليم، اذ أن مدة الإقامة للماجستير والدكتوراه ستكون 9 أشهر وفق التعديل الجديد".وأوضح أن "التعديل الجديد ألزم معادلة الشهادات خلال 45 يوماً"، مشيراً إلى أنه "يوجد 600 ألف طالب عراقي يدرسون دراسات عليا بالخارج".