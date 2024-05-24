الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ثمانية أشهر

2024-05-24 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ثمانية أشهر، مع بدء تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة بعد لهجة متشددة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2330.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق.

وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا يوم الاثنين لكنه انخفض نحو خمسة بالمئة منذ ذلك الحين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2330.80 دولارا.

ويُعرف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

في حين أن استجابة السياسة في الوقت الحالي سوف "تتضمن الحفاظ" على سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي عند مستواه الحالي، فإن المحضر الذي صدر يوم الأربعاء يعكس أيضًا مناقشات حول المزيد من الارتفاعات المحتملة.

وأشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1019.90 دولارا وربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 971.80 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة نحو خسائر أسبوعية.