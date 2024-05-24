التجارة تعلن تسلم أكثر من 300 ألف طن من الحنطة المسوقة في صلاح الدين

2024-05-24 09:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن تسلم أكثر من 300 ألف طن من الحنطة المسوقة في صلاح الدين حتى الآن.وقال مدير فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين دحام علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد افتتاح مجمع حبوب قضاء بيجي ومجمع حبوب قضاء العلم أنهت جميع فروع الحبوب في صلاح الدين الاستعدادات الكاملة في جميع مجمعات الحبوب لتسلم محصول الحنطة من الفلاحين لهذا العام".وأشار الى أن "الكميات المتسلمة من الحنطة حتى الآن بلغت (351686) طناً"، لافتاً الى أن "مستحقات الفلاحين من المبالغ المالية سيتم دفعها حسب توجيهات الشركة العامة لتجارة الحبوب".