استقرار اسعار النفط مع تقييم المستثمرين لمخاوف الفائدة الأمريكية

2024-05-24 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، مع أخذ المستثمرين في الاعتبار أحدث تعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وسط تضخم ثابت، في حين لقيت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة دعما.

وبحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 81.38 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحداً إلى 76.86 دولاراً.

واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع إغلاق العقود الآجلة لخام برنت عند أضعف نقطة لها منذ يناير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تتجه نحو انخفاضات أسبوعية بأكثر من 3%، في حين كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مهيأة لانخفاض بنحو 4% عن الأسبوع الماضي، حيث أدت قيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة إلى إبقاء الأسعار في الميزان.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إن معنويات الطلب الضعيفة بسبب التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وخلفية "احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" أثرت بشكل كبير على أسعار النفط هذا الأسبوع".

المصدر: رويترز



