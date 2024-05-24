هل سيتم تطبيق قرار نصب عدادات سيارات "الأجرة"؟.. النقل تجيب 

2024-05-24 09:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة النقل موعد دخول التكسي الوطني، حيز التنفيذ، فيما اشارت إلى أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل نصب عدادات سيارات الأجرة. وقال مدير الاعلام والعلاقات في الوزارة، ميثم الصافي، أن الشهر المقبل سيشهد دخول التكسي الوطني حيز التنفيذ تجريبياً، وبعد ذلك سننطلق به، مبيناً أن الوزارة تحاول ان توازن بين اهتمامها بالنقل العام والخاص. واوضح أن بعض السائقين الذين يمارسون مهنة التكسي من الموظفين، وعندما يتم تقاطع المعلومات لن يتم الموافقة على الموظفين ضمن التكسي الوطني، كما أن المواطن والسائق سيستفادان من التكسي الوطني كونه أكثر اماناً. وبشأن مشروع نصب العدادات في سيارات الاجرة، اوضح الصافي، أن هناك قرار بتأجيل نصب العدادات والتريث لحين اتمام الخطة الموضوعة لمعالجة الزخم المروري.