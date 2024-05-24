2024-05-24 09:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، فجر اليوم الجمعة، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيّرة. وذكرت المقاومة في بيان على قناتها في “تيلغرام”: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة الموافق 24 أيار 2024، ميناء حيفا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”. وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي “استمرارا لنهجنا في المقاومة، ونصرة […]

ظهرت المقالة “المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي أولاً على ايشان.