مبابي يرفض الكشف عن وجهته القادمة.. "اسألوا والدتي"

2024-05-24 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة (24 آيار 2024) الكشف عن وجهته المقبلة بعد إعلانه الرحيل عن النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي.

وقال مبابي في تصريح صحفي لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إنه "انا لا احتاج أن كشف عن نيتي بشأن وجهتي المقبلة لأن الجميع يعرفها، في الوقت الحالي سأترك باريس سان جيرمان، هذا كل ما أعرفه".

ورد عليه أحد الصحفيين وأخبره أن الجميع يعرف أن مبابي سينضم إلى ريال مدريد، بحسب ما أعلنت عنه والدة اللاعب، ليرد عليه النجم الفرنسي ضاحكا: "إذا كانت هي تعرف فاذهب واسألها لأنني لا أعلم".

وفي المقابل كشف مبابي عن نيته بشأن المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأكد أن "علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث، لأنني لا أعلم حاليا موقفي من الانضمام إلى منتخب فرنسا في البطولة، وعندما تكون لدي معلومة سأكشف عنها".

يذكر أن التقارير الصحفية أشارت إلى أن ريال مدريد، ينوي الإعلان عن الصفقة، بعد مباراته المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع شهر يونيو/ حزيران القادم، وقبل انطلاق بطولة يورو 2024.

وأعلن مبابي في وقت سابق رحيله عن صفوف باريس، نهاية الموسم الحالي، دون أن يكشف عن وجهته القادمة، في ظل ارتباطه بالالتحاق بريال مدريد، وفقا للعديد من التقارير الصحفية، وكما ألمحت له والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري.

المصدر: وكالات