البصرة تنتقد تخصيصات موازنة 2024: سنقابل السوداني للاعتراض

2024-05-24 10:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ابدى رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اعتراضه على تخفيض موازنة المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية في الجداول التي أرسلتها إلى البرلمان للعام 2024، في الوقت الذي برر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تخفيض تخصيصات المحافظات بأن اموال المحافظات للعام السابق واموال الامن الغذائي لاتزال لم تنفق بالكامل وهي جاهزة لتمويل المشاريع الاستثمارية للمحافظات. وقال البدران: تفاجأنا بتخفيض موازنة محافظة البصرة في جداول العام الجاري 2024، من مبلغ 2 ترليون و900 مليار دينار الى 850 مليار دينار فقط، وهي قد لاتسد ديون الشركات والمقاولين المكلفين بالمشاريع الخدمية الحالية. وأضاف، إن مجلس محافظة البصرة له موقف واعتراض على هذه الموازنة، وسنناقش هذا الملف يوم السبت القادم بشكل كامل، مؤكدا إن لدينا لقاء مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للاعتراض ومناقشة تخفيض الموازنة، والتي كان من المؤمل ان تكون مرتفعة نظرا لبقاء بعضا من موازنة 2023 بذمة المالية. وأشار إلى إن المبالغ المستقطعة كانت مرصودة لإنشاء مشاريع خدمية في الاقضية والنواحي التي تعاني من نقص الخدمات. وكان السوداني قد كشف في مؤتمر صحفي، عن وجود اموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم انفاقها، مشيرا الى ان اجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الاقاليم بلغ 10.6 تريليونات، تم صرف فقط 3.3 تريليون منها، والمتبقى اكثر من 7 تريليونات، وهي تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع، بالاضافة الى 11 تريليون من قانون الامن الغذائي صرف منها 38، والمتبقي اكثر من 7 تريليون في حسابات المحافظات. وأشار السوداني الى انه لدينا في العاصمة بغداد اقضية تعادل محافظتين وتعاني من نقص الخدمات، معتبرا ان زيادة التخصيصات المالية للمحافظات يعني زيادة العجز في الموازنة.