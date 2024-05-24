الكونغرس الأمريكي بصدد الضغط على الصين بشأن نفط إيران.. ما فرص النجاح؟

2024-05-24 10:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد خبير اقتصادي إيراني أن الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيان أصدرا مؤخرًا مشروع قانون للضغط على الصين لعدم شراء النفط من إيران أو شرائه بكميات أقل. وقال الخبير الاقتصادي الإيراني صباح زنكنه في تصريح لوكالة إيلنا الاقتصادية حول صادرات النفط الإيراني إلى الصين إنه يجب أن نعرف أن بيع النفط الإيراني إلى الصين لم يتم بسهولة، لكنه إيران وجدت طرقًا لبيعه بكمية كافية لتلبية احتياجات البلاد الأساسية. إذا كانت إيران قادرة على بيع نفطها بسهولة، فيجب أن تكون قادرة على بيعه على الأقل في شرق آسيا والصين والهند بأسعار جيدة وبكميات متفق عليها. وأضاف زنكنه: “لم تصدر الولايات المتحدة أي تراخيص لتسهيل بيع النفط الإيراني إلى الصين. في الآونة الأخيرة، أصدر الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيان مشروع قانون ضغطوا فيه على الصين لعدم شراء النفط من إيران أو شرائه بكميات أقل. لكن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا يمكنها القتال على جبهات متعددة. لقد أدت المشكلة التي نشأت عن نقص الطاقة والوقود في أوروبا إلى قيام الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لضمان وجود النفط في السوق. بالإضافة إلى ذلك، إذا دخلت الصين سوق شراء النفط العالمي، ستزداد مشاكل الولايات المتحدة وأوروبا سوءًا. لذلك، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لإصلاح النقصات بأي شكل من الأشكال.” وتابع: “بسبب المشاكل التي واجهتها روسيا في بيع النفط والغاز في أوروبا والعالم، تسعى الولايات المتحدة إلى السماح للدول النفطية، بأي طريقة كانت، بتصدير نفطها إلى السوق لمنع حدوث أزمة في الأسعار. كما أن خفض إنتاج أوبك بلس بمقدار 2 مليون برميل يوميًا قد زاد من هذه التحديات. لذلك، فهي تفتح مسارات لإيران وفنزويلا لتصدير نفطهما إلى السوق العالمية لمنع حدوث أزمة في كمية وسعر النفط.” وأكد الخبير: “لم تمنح الولايات المتحدة ترخيصًا رسميًا لإيران لبيع النفط للدول، بما في ذلك الصين. ومع ذلك، قد تغض الطرف عن ذلك. الصين بلد كبير به العديد من الشركات ومصافي التكرير، ولا يمكن للولايات المتحدة التحكم في جميع الشركات. سيجدون طريقًا للوصول إلى الأسواق على أي حال، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ولكن يجب التأكيد على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن إمدادات النفط الإيراني.” أوضح زنكنه: “يتم بيع النفط الإيراني حاليًا تحت العقوبات، وإذا عاد ترامب إلى السلطة، فقد يتم فرض عقوبات أشد. يتم اتخاذ القرارات بناءً على الظروف الحالية والسعي لتجنب أزمة في إمدادات الطاقة. لا توجد سياسة محددة تمنع إيران من تجاوز حد معين في إنتاج وبيع النفط أو تحديد من تبيعه له أو في أي سوق. القرارات متقلبة إلى حد ما وليست ثابتة.” وأضاف: “تستغل الولايات المتحدة ظروف السوق لبيع نفطها الصخري إلى أوروبا ودول أخرى، أي أن معاملات النفط ليست أحادية الجانب ولها وجوه متعددة. تضغط الولايات المتحدة على خلق نقص، وعندما تبيع نفطها في السوق، تخلق التوازن. إذا ارتفع سعر النفط، فإنها تستخدم احتياطياتها الاستراتيجية على الفور وتبيع النفط وتحقق أرباحًا طائلة. لذلك، يجب مراعاة الجوانب المختلفة ووضع معادلات متعددة الأوجه ومتعددة المتغيرات معًا.” وعن صفقة بين الصين والولايات المتحدة بشأن بيع النفط الإيراني والاتفاق على وقف هجمات الحوثيين، قال خبير الطاقة: “لدى إيران سياساتها الخاصة، والحوثيون يطالبون باستقلالهم، والصينيون يقبلون كلام إيران حتى نقطة معينة. يمكن للحوثيين وقف الهجمات فقط إذا تم تحقيق السلام في غزة. إذا أرادت الولايات المتحدة من الحوثيين التخلي عن أفعالها، فعليها إحلال السلام في غزة ورفح وفلسطين ومنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات في غزة. من ناحية أخرى، ينتظر الحوثيون من السعودية الوفاء بالتزاماتها والضغط على الولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من غزة وإعلان وقف إطلاق النار وعدم مهاجمة رفح.”