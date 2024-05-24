بعد انتشار الامراض السرطانية.. طلب حكومي باعادة تقييم ابراج الاتصالات بديالى (وثيقة)

2024-05-24 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

طالب قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، هيئة الاعلام الاتصالات بإجراء تقييم موضوعي وشامل لأبراج الاتصالات بعد تنامي معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية.

وبحسب وثيقة صادرة من قائممقامية ديالى وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "قائممقام قضاء بعقوبة طالب هيئة الاعلام الاتصالات بإجراء تقييم موضوعي وشامل لأبراج الاتصالات (الهواتف النقالة) بعد تنامي معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية".

أدناه نص الوثيقة:





وفي (11 آيار 2024)، شهدت قرية الخويلص احدى أقدم قرى محافظة ديالى، توافقا شعبيا بشأن حل ازمة ابراج الاتصالات المتسببة بانتشار امراض السرطان.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "محافظة ديالى شهدت اليوم توافقا شعبيا بشأن حل أزمة أبراج الاتصالات التي يتهمها الأهالي بانها وراء تسجيل أكثر من 40 حالة إصابة بالأمراض السرطانية ".

وأضاف، أن "الأهالي بحسب وثيقة تعهد اتفقوا على عدم تجديد رخصة العقد المبرم لبرج الاتصالات، فيما طالبوا بنقله الى خارج حدود قريتهم بعد اسبوع من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية".



