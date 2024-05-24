الثقافة تعلن إعداد دراسة كاملة لإنشاء مشاريع سياحية في جميع المحافظات

2024-05-24 11:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الجمعة، عن إعداد دراسة كاملة لإنشاء مشاريع سياحية في جميع المحافظات، فيما حددت المناطق المقرر إعادة تأهيلها في مدينة بابل السياحية.وقال مدير عام التفتيش والمتابعة في الهيئة مؤيد هيثم رسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تم اللقاء مع محافظ بابل عدنان فيحان، والاتفاق على عدة نقاط، منها تأهيل مدينة بابل السياحية حيث حددنا جزءاً من المنتجع والذي يشمل المسرح والبحيرة و المطاعم ودار استراحة وإعادة المياه الى البحيرة من قبل الجهد الهندسي بتوجيه من المحافظ"، مبيناً أن "عدد المطاعم الموجودة في المدينة هي سبعة سيتم منحها للاستثمار وإعادة العمل فيها".وتابع أن "المدينة تضم 3 تلال هي كل من تل 17 تموز وتل نيسان وتل آخر والذي سيكون في أعلى مرتفع التل متحف"، موضحاً أن "القصر سيتحول الى متحف بعد تحديد التخصيصات المالية".وذكر أن "الزيارات المنتظمة تسهم في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي".وأكد أن "هناك دورات تدريبية ومحاضرات توعوية للكادر السياحي بالمحافظات، لزيادة مهارات الموظفين في المجال السياحي"، لافتاً إلى أنه "بالأسبوع تمنح ثلاث محاضرات، وماضون بهذا العمل".وذكر: "لدينا حاليا ثلاثة مشاريع سياحية في كل محافظة، وتم إعداد دراسة كاملة في كل المحافظة لإنشاء مشاريع سياحية في جميع المحافظات، بعضها تكون ترفيهية والبعض الآخر علاجية ترفيهية.وبين أن "هذه الخطط هي قصيرة المدى ومتوسطة المدى ولدينا خطط بعيدة المدى"، لافتاً اﻟﻰ أن "المتحف ضمن الخطة قصيرة المدى، ولدينا آثار في المخازن من الممكن أن تسد حاجة هذا المتحف".