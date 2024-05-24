القبض على 4 اشخاص بتهمة صيد "الذئاب" في السليمانية

2024-05-24 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، القبض على أربعة أشخاص بتهمة صيد الذئاب في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "سيطرة الآسايش في قضاء كفري أوقفت سيارة تحمل جثة ذئبين مقتولين تم اصطيادهما من قبل أربعة أشخاص كانوا على متن السيارة".

وأضافت أن "قاضي تحقيق كفري أمر بتوقيف المتهمين الأربعة وفتح محضر معهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر ان برلمان إقليم كردستان اقر قانون حماية حقوق الحيوان بأغلبية 71 صوتا، ويتكون من 24 مادة، وصاغت مسودته منظمة (طبيعة كردستان).