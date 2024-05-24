اعتقال 10 متهمين بالدخول الى المنشآت النفطية في البصرة

2024-05-24 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، اعتقال 10 متهمين أجانب بالدخول الى أحد المنشآت النفطية في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز اللواء الثامن من المديرية تمكنت من اعتقال (10) متهمين أجانب الجنسية كانوا ينوون الدخول إلى أحد المنشآت النفطية في محافظة البصرة دون أوراق رسمية ومستمسكات ثبوتية".

واضافت، أنه "تم ايداعهم بالتوقيف استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على الجهات المختصة".











