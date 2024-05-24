مصرع واصابة 7 اشخاص بحادثين منفصلين في بغداد والبصرة

2024-05-24 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثين منفصلين في محافظتي بغداد والبصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة اخرين نتيجة حادث سير بسبب السرعة وعدم الانتباه ضمن تقاطع الزعفرانية في بغداد"، مبينا انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانب اخر، اكد المصدر أن "امرأة تبلغ من العمر 68 عاما لقيت مصرعها وأصيب شخصين اخرين نتيجة اندلاع حرق داخل منزلهم في ناحية خور الزبير بالبصرة".