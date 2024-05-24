حريق يلتهم مستودعا لمواد التنظيف شمالي مدينة أربيل

2024-05-24 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في بيان، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في مستودع لمواد التنظيف خلف منطقة "القلعة الجديدة" في ناحية كسنزان شمالي أربيل.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن الحريق نشب داخل المستودع صباح اليوم وأتى عليه بالكامل قبل أن تقوم فرق الاطفاء باخماد.

وتشير المعلومات ذاتها الى أن سبب اندلاع الحريق يعود الى وجود مصنع مجاور للمستودع يحتوي على ورق مقوى.

ووفقا للتقارير والإحصائيات الصادرة من مديرية الدفاع المدني في أربيل فإنه منذ مطلع العام 2024 ولغاية نهاية شهر آذار/مارس اندلعت عشرات الحرائق، تسببت في أضرار بمليارات الدنانير ووفاة ثلاثة أشخاص.

وبحسب نتائج التحقيق فإن 40% من الحرائق ناتجة عن تماس كهربائي، وكان أكبرها تلك التي نشبت في سوق "قيصري"، وسوق الملابس المستعملة، وسوق "نيشتيمان".